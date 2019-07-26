В Баку состоялось открытие четвертого Международного музыкального фестиваля "Жара-2019", который пройдет с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Зажигательные номера, лирические композиции, экстравагантные сценические наряды и сценическое шоу были встречены овациями зрителей, многие из которых подпевали исполнителям и танцевали под музыку.

В первый фестивальный день выступили Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Зульфия Ханбабаева, Лолита, Сергей Лазарев, Валерия, Ани Лорак, дуэт "Время и Стекло", Artik & Asti, Burito, Monatic, Настя Каменских, A Studio, Ольга Бузова, Вера Брежнева, Глюкоза, Рита Дакота, Zivert, Александр Панайотов, группа Mozgi, Макс Барских, Bosson, Чингиз Мустафаев, Альбина Джанабаева, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Алессандро Сафина, Фидан Гусейнова, Дмитрий Мататов, Юлия Беретта, Маша Романова, Элина Чага. И завершился вечер великолепным исполнением Эмином Агаларовым песни "Азербайджан" и праздничным салютом.

В этом году в фестивале принимают участие около 250 артистов. Гостям будут представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", сольный концерт Timati. 26 июля - выступят звезды 90-х, 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящено поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

26 июля - Эмин Агаларов, Филипп Киркоров, Айгюн Кязымова, Бриллиант Дадашова, Artik & Asti, Руки Вверх, Отпетые мошенники, Фабрика, Виктория Дайнеко, Brandon Stone, Новые самоцветы, Слава, Любовь Успенская, Жасмин, Ильгар Хаял, Нигяр Джамал, Леонид Агутин, Тамара Гвердцители, Диана Арбенина, творческие вечера - Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа "Любэ".

27 июля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Владимир Кузьмин, Руки Вверх, Митя Фомин и Hi - Fi, Алена Апина, На-На, Наташа Королева, Brandon Stone, Александр Панайотов, Слава, Любовь Успенская, Лайма Вайкуле, Александр Буйнов, Александр Малинин, Жасмин, Ирина Нельсон, Диляра Кязымова, MBand, Анита Цой, Юлия Ковальчук, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, Александр Иванов и группа Рондо, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков.

28 июля - Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Лобода, Джиган, Мари Краймбрери, Molly, Александр Панайотов, HammAli & Navai, Сygo, Rauf & Faik, Зомб, Нюша, Слава, Любовь Успенская, Rasa, Эльвин Грей, Эллаи, Aйсель Мамедова, MOT, Назима, Ternovoy, Asammuell, Бабек Мамедрзаев, Самра Рагимли, Дони, Fika, Исайя, Евгения Майер, Serebro, Tereza, Вельвет, Клава Кока, MBand, Миша Марвин, Юлия Ковальчук, Jony, Elman, Andro, Natan, Genimi, Андрей Звонкий, Alessandra, сольный концерт Тимати.

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