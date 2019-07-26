https://news.day.az/showbiz/1141769.html Знаменитости на звездной вечеринке фестиваля "Жара" - ФОТО
Знаменитости на звездной вечеринке фестиваля "Жара" - ФОТО
Вчера в Баку стартовал четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара", организаторами которого являются народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
Как сообщает Day.Az, параллельно с концертной программой в фестивальной platinum-зоне ежегодно проходят вечеринки с участием всех звезд "Жары".
Кто из гостей фестиваля посетил platinum-зону, смотрите в фоторепортаже.
Н. Гасымова
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