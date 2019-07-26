Вчера в Баку стартовал четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара", организаторами которого являются народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Фестиваль собрал в столице Азербайджана огромное число звездных гостей, среди которых была и известная певица, заслуженная артистка России Анита Цой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, певица призналась, что ей очень нравится бывать в Баку.

"Баку стал еще краше, строится очень много новых домов. Вчера весь вечер гуляла по Приморскому бульвару, где открылись новые рестораны. Я отведала авторскую кухню, где бакинский повар представлял свою еду. Мне безумно понравилось", - сказала певица и добавила, что будет выступать на фестивале "Жара" лишь один день - 27 июля, но несмотря на это, проведет в столице все четыре дня фестиваля, поскольку очень соскучилась по Баку.

Н. Гасымова

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