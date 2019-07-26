Российская телеведущая, журналист Яна Чурикова является ведущей Фестиваля "Жара".

Как сообщает Day.Az, Яна встретилась в Баку с азербайджанским исполнителем Чингизом Мустафаевым, представлявшим нашу страну на конкурсе "Евровидение-2019", и решила не упустить момент и взять интервью у музыканта.

Телеведущая задала Чингизу интересные вопросы и даже попросила показать одну из своих любимых асан в йоге. Но певец также захотел воспользоваться моментом и, в свою очередь, задал интересующие его вопросы Чуриковой.

Поделившаяся видео на своей странице в Instagram Яна отметила, что Чингиз Мустафаев "такой же классный в жизни, каким мы его узнали на "Евровидении".

"Да, я считаю, что это было одно из лучших выступлений на Евровидении за всю историю участия Азербайджана в конкурсе, и это заслуженные 12 баллов от России. Да, я сама нашла его и он меня очаровал, как очарует и вас", - написала она.

Н. Гасымова

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