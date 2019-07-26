Вчера в Баку стартовал четвертый международный музыкальный фестиваль "ЖАРА", организаторами которого являются народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Фестиваль собрал в столице Азербайджана огромное число звездных гостей, которые запомнились не только яркими образами с ковровой дорожки, но и блестящими выступлениями на сцене "Жары".

Как сообщает Day.Az, главным событием Фестиваля по праву можно назвать дуэт Филиппа Киркорова и Zivert - артисты исполнили хит певицы "Life".

"Мне действительно очень нравится эта артистка, и я выделяю ее среди ярких и молодых певиц. Она не испорчена шоу-бизнесом, потому что прошла непростой путь", - сообщил Киркоров во время пресс-конференции.

Запоминающимся стал образ исполнителей, которые перевоплотились в главных героев из известного фильма "Леон" - Леона и Матильду.

"Филипп Киркоров, спасибо за музыкальное и визуальное доверие, это счастье воплотить образы из самого любимого кино и прожить их на одной сцене с человеком - настоящей Легендой! "Жара", спасибо, было мэджик", - написала Zivert на своей странице в Instagram.

Н. Гасымова

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