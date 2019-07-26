Филипп Киркоров хочет отвезти Айгюн Кязимову на "Евровидение"
Народный артист России Филипп Киркоров намерен продюсировать народную артистку Азербайджана Айгюн Кязымову на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".
Об этом король российской эстрады признался в интервью Sputnik Азербайджан в ходе второго дня международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку.
"Айгюн - очень талантливая певица. Если она согласится, то я с удовольствием стану ее продюсером и полностью подготовлю ее к "Евровидению". Она давно должна была отправиться на этот конкурс. Не понимаю, почему до сих пор ее там не было. Надеюсь, она даст свое согласие", - сказал Киркоров.
Напомним, что в четверг, 25 июля, Кязымова презентовала композицию под названием "Джалма", которую исполнила дуэтом с народным артистом России Филиппом Киркоровым.
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