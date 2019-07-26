Народный артист России Филипп Киркоров намерен продюсировать народную артистку Азербайджана Айгюн Кязымову на международном музыкальном конкурсе "Евровидение".

Об этом король российской эстрады признался в интервью Sputnik Азербайджан в ходе второго дня международного музыкального фестиваля "Жара" в Баку.

"Айгюн - очень талантливая певица. Если она согласится, то я с удовольствием стану ее продюсером и полностью подготовлю ее к "Евровидению". Она давно должна была отправиться на этот конкурс. Не понимаю, почему до сих пор ее там не было. Надеюсь, она даст свое согласие", - сказал Киркоров.

Напомним, что в четверг, 25 июля, Кязымова презентовала композицию под названием "Джалма", которую исполнила дуэтом с народным артистом России Филиппом Киркоровым.





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