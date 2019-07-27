Вчера в Баку прошел второй день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Super.ru, во второй день фестиваля грянул первый скандал, в центре которого оказалась супруга Стаса Михайлова - Инна. "Лучшая на свете жена и мамочка моих детей", про которую задушевно пел со сцены "наш Стас" мгновенно превратилась в разъяренную львицу, бросившуюся на защиту мужа, когда во время красной дорожки "Жары" из уст ведущего вдруг прозвучало: "Как думаете, кто круче - Стас Михайлов или Григорий Лепс?". Оба певца в тот вечер, по замыслу режиссера концерта, участвовали в песенном баттле.

Уже через несколько минут Инна Михайлова, которую возмутила такая постановка вопроса, метала громы и молнии в сторону автора роковой фразы - ведущего "Жары" Константина Тарасюка.

Одними возмущениями Инна не ограничилась. Со словами "Это неуважение к артисту!" и "Вы оскорбили Стаса!" г-жа Михайлова потребовала разобраться в ситуации и - нет, не выяснить, кто - Стас или Григорий - действительно круче, а просто... уволить ведущего, "посмевшего" озвучить некорректные сравнения.

Сам автор "провокации" Контантин Тарасюк сообщил Super, что действительно после красной дорожки у него случился инцидент, связанный с женой Стаса Михайлова.

"Но я не сказал ничего, что могло бы их как-то оскорбить. Это был обычный диалог на красной дорожке, по сценарию. Для меня такая реакция совершенно непонятна!", - возмутился уже сам Тарасюк.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!