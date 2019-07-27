Гостем международного музыкального фестиваля "Жара-2019" стала российская поп-звезда Юлия Зиверт (Zivert), которая во второй раз принимает участие в проекте, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"И в прошлом году, и в этом - все прекрасно и грандиозно, интересные сольные выступления и дуэты, много артистов и зрителей, красочные номера и эмоциональная атмосфера. Здорово, что наряду с именитыми артистами, "Жара" дает возможность показать себя молодым исполнителям со свежими взглядами на музыку - это классный микс. В Баку очень радушный прием, люди очень добрые и темпераментные, поэтому мы заряжены только позитивными эмоциями, у нас классное настроение. Мне очень понравилась национальная кухня, особенно, долма из виноградных листьев", - сказала Trend Life Юлия Зиверт.

Четвертый международный музыкальный фестиваль "Жара-2019" проходит с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году в фестивале принимают участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы "Любэ". Сегодня праздничный вечер станет днем хитов "нулевых", а завершится фестиваль поколением Z - прозвучат все хиты стримов и топы чартов, и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!