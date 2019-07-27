Вчера в Баку прошел второй день фестиваля "Жара-2019", собравшего на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze огромное число известных артистов.

Фестиваль собрал в столице Азербайджана огромное число звездных гостей, среди которых была и известная певица, заслуженная артистка России Анита Цой.

Как сообщает Day.Az, в этот вечер с Анитой Цой произошла неприятная ситуация на фестивале. Певица получила серьезную травму на концерте Григория Лепса, где зажигательно танцевала.

Во время танцев Цой внезапно оступилась, повредив палец на ноге. Артистка попросила вызвать ей "скорую" и уехала в больницу.

Звезда показала видео травмированной ноги, с которой почти полностью слез ноготь. "Привет, мои любимые. Спасибо вам за слова поддержки. За ваше прямое участие. Я хочу вас заверить, что со мной всё в порядке. С каждым случается такое. Бывают непредвиденные обстоятельства, непредвиденные травмы. Причем мне больше всего обидно, что эта травма произошла на пустом месте", - рассказала Анита.

Н. Гасымова

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