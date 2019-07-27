Гостем Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" стал известный шведский певец и композитор Боссон (Bоsson, настоящее имя Стаффан Ульссон), который приобрел широкую популярность после выхода песни "One in a Million", заглавного трека фильма "Мисс Конгениальность", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Певец впервые приехал в Баку.

"Баку настолько покорил меня, что очень хотел вновь вернуться в эту прекрасную атмосферу, выступить с концертом или просто погулять по городу. Поэтому хочу выразить признательность Эмину Агаларову за это приглашение. Он сделал фантастический фестиваль, где много артистов из разных стран, а международный размах просто поражает", - сказал певец.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлов и группы "Любэ". Сегодня праздничный вечер станет днем хитов "нулевых", а завершится фестиваль поколением Z - прозвучат все хиты стримов и топы чартов и пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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