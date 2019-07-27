Вчера в Баку прошел второй день международного музыкального фестиваля "Жара", организаторами которого являются народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Как сообщает Day.Az, параллельно с концертной программой в фестивальной platinum-зоне ежегодно проходят вечеринки с участием всех звезд "Жары".

Кто из гостей фестиваля вчера посетил platinum-зону, смотрите в фоторепортаже.

Н. Гасымова

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