https://news.day.az/showbiz/1142168.html Знаменитости на второй звездной вечеринке "Жары" - ФОТО
Знаменитости на второй звездной вечеринке "Жары" - ФОТО
Вчера в Баку прошел второй день международного музыкального фестиваля "Жара", организаторами которого являются народный артист Азербайджана Эмин Агаларов, заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.
Как сообщает Day.Az, параллельно с концертной программой в фестивальной platinum-зоне ежегодно проходят вечеринки с участием всех звезд "Жары".
Кто из гостей фестиваля вчера посетил platinum-зону, смотрите в фоторепортаже.
Н. Гасымова
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