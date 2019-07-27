Я не могла пропустить одно из главных событий года в мире музыки - фестиваль "ЖАРА". Об этом, как сообщает Trend Life, в субботу сказала азербайджанским журналистам заслуженная артистка России, певица Зара.

"В Баку теплая атмосфера, где переплетается Восток и Запад. Баку - очень европейский город с восточным колоритом. Мне очень нравятся жители Баку, они открытые, добрые, приветливые", - добавила она.

Исполнительница также отметила, что ей очень нравится азербайджанская музыка.

"Я сегодня ехала, и мы слушали одну из местных радиостанций, даже попросила сделать погромче", - сказала она.

Зара также рассказала, что в прошлый визит попробовала блюда азербайджанской национальной кухни.

"Мы были в ресторане, и наш обед продлился не полчаса, как мы планировали, а три с половиной часа. Нам давали несколько видов мясных блюд с разными соусами, долму - все было очень вкусно", - отметила певица.

На вопрос журналистов могла бы она исполнить песню на азербайджанском языке, артистка ответила, что поет песни на разных языках. "Если будет предложение, почему бы и нет", - добавила она.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля станет днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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