Актриса Расси Тейлор скончалась в США в возрасте 75 лет. Об этом сообщила компания The Walt Disney Company в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тейлор умерла в своем доме в Глендейле, штат Калифорния.

Актриса озвучивала подругу мышонка Микки Мауса Минни более 30 лет. "Минни Маус потеряла голос после смерти Русси Тейлор. <...> Мы утешаем себя тем, что ее работа будет продолжать развлекать и вдохновлять грядущие поколения", - сказал исполнительный директор компании Боб Айгер.

Расси Тейлор принимала участие как актриса дубляжа во многих фильмах и мультфильмах, в том числе в мультсериалах "Симпсоны", "Чип и Дейл спешат на помощь", "Чудеса на виражах", "Легенда о принце Валианте", "Русалочка", "Алладин", "Щенячьи истории", в анимационных фильмах "Спасатели в Австралии", "Дракончик Тилли", "Приключения Флика", "Фантазия 2000", "Сказания Земноморья" и других.

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