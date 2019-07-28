65-летняя Любовь Успенская снова эпатировала публику. Артистка удивила общественность своим ярким появлением на музыкальном фестивале "Жара" в Баку.

Как сообщает Day.Az, она эффектно выехала на мотоцикле, за рулем которого сидел мужчина. Исполнительница в блестящем мини-платье и ботфортах выглядела соблазнительно и сексуально. Мотоцикл остановился у края сцены, после чего звезда спела хит "Давай наяривай".

Видеозапись выступления она показала поклонникам. "Когда я предложила идею с появлением на байке для выступления - не было ни одного человека, который засомневался бы в том, что это будет действительно круто", - написала Любовь в Instagram.

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