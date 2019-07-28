Хотела бы пожелать и жителям Баку, и нам, артистам, хранить, беречь и делать все, чтобы фестиваль "ЖАРА" набирал обороты. Об этом Trend сказала известная российская исполнительница Наталья Подольская, передает Day.Az.

"Мы должны делать это все вместе. Каждый раз приятно присутствовать на фестивале в Баку, признательна организаторам за приглашение. К фестивалю готовлюсь и выступаю с удовольствием. В этом году замечательно придумали программу - это и хиты 90-х, и хиты "нулевых"", - сказала артистка.

Исполнительница рассказала, что возможно на следующий год прилетит в Баку на фестиваль не только с супругом Владимиром Пресняковым-младшим, но и возьмет с собой сына Артемия.

"На фестивале я со своей второй половиной, мы прилетели ночью и улетаем на следующий день. Эта наша идеальная мечта максимально чаще брать сына с собой. Может, если в следующем году останемся в Баку хотя бы на пару дней, то возьмем Тёму с собой", - сказала Подольская.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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