Я уже всем сказала, что перееду в Баку, потому что круче и лучше ничего не видела. Про фестиваль "Жара" даже не знаю, что говорить. Потому что то, что показывают в кино и после чего девочки бегут работать в шоу- бизнес, это, конечно, иллюзии, но поверьте кино происходит в Баку. Я не помню, когда в Москве была такая атмосфера, когда все друг другу улыбались, радовались.

Об этом в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ сказала заслуженная артистка России Алена Апина, передает Day.Az.

"Жалко, что на фестивале "Жара" я участвую впервые. Надеюсь, это будет хорошей традицией каждый год приезжать. Завтра мы планируем отдохнуть на берегу прекрасного Каспийского моря, насладиться красотой улиц и гостеприимством Баку", - добавила известная российская певица.

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