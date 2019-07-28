Известный российский эстрадный певец, многократный обладатель премий "Шансон года", "Золотой граммофон", "Песня года", "World Music Awards", заслуженный артист Стас Михайлов поделился с Trend впечатлениями о Международном музыкальном фестивале "ЖАРА 2019", передает Day.Az.

"Я всегда люблю приезжать в Баку потому, что здесь всегда тепло и отличная атмосфера, выступать с концертами, особенно, на фестивале "ЖАРА" - это большой праздник, здесь мои друзья и артисты, множество сюрпризов. Благодаря Эмину фестиваль стал грандиозным проектом в музыкальной жизни, который объединяет людей и различные жанры, дарит людям только яркие эмоции", - сказал Trend Стас Михайлов.

Напомним, что отец певца родом из азербайджанского города Шамахы.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря в Баку. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. Во второй день выступили звезды 90-х, и были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ". Третий стал днем хитов "нулевых", а завершится фестиваль поколением Z - прозвучат все хиты стримов и топы чартов, пройдет сольный концерт Тимати. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

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