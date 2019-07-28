Мы в Баку не первый раз, с момента нашего последнего визита город очень изменился, его просто не узнать, сказали Trend солисты группы "На-На", участвующие в фестивале "ЖАРА", передает Day.Az.

"Город стал краше, современнее, здесь очень развита инфраструктура. Мы прогулялись по ночному Баку, поднялись на смотровую площадку, там открывается восхитительная панорама - все в огнях, переливается разными цветами. Мы, наверное, сделали около двухсот фотографий на телефон, ведь просто невозможно было это не запечатлеть. В Баку реально очень красиво и хочется наслаждаться этим видом бесконечно", - сказали участники музыкального коллектива.

Артисты отметили, что приехали в столицу Азербайджана всего на один день, так как у них плотный гастрольный график.

"У нас юбилей - 30 лет группе "НА-НА", мы готовим новую программу и с удовольствием приедем в Баку с концертом", - добавили они.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА 2019" проходит с 25 по 28 июля в одном из красивейших курортов Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году принимает участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты, 26 июля выступили звезды 90-х, гостям представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля будет посвящен поколению Z - в этот день прозвучат все хиты стримов и топы чартов, а также сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!