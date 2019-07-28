Популярная певица Наташа Королева опубликовала в своем Instagram фото, сделанное в Баку.

Как сообщает Day.Az, 46-летняя исполнительница позировала в ванной, прикрывая некоторые части тела. Мнения поклонников насчет опубликованного кадра прозвучали разные. Многим фото понравилось. "Ты наша настоящая куколка", "Ты просто красавица", "Зажигалочка настоящая", "Ничего пошлого в этом снимке нет! Очень красивая. Кажется, что в морской пучине лежишь", "Молодец, Наташа! И пусть все твои хейтеры захлебнуться слюной", - отметили поклонники.

Отметим, что Королева находится в Баку в связи с выступлением на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2019", который проходит на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Организаторы - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Н. Гасымова

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