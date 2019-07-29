https://news.day.az/showbiz/1142657.html «Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Как отмечается, 9-ая по счету кинолента Тарантино собрала за первый уикенд проката 40 млн $.
Cообщается, что успеху картины поспособствовал звездный состав актеров, в числе которых есть Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби, а также наличие большого количество положительных отзывов критиков.
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