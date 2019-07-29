Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.

Как отмечается, 9-ая по счету кинолента Тарантино собрала за первый уикенд проката 40 млн $.

Cообщается, что успеху картины поспособствовал звездный состав актеров, в числе которых есть Брэд Питт, Леонардо ДиКаприо и Марго Робби, а также наличие большого количество положительных отзывов критиков.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!