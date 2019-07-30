Звезда "Игры престолов" и "Аквамена", актер Джейсон Момоа получил главную роль в фильме "Милая девочка" (Sweet Girl) от Netflix. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По сюжету криминальной драмы вдовец ищет возмездия и мстит за убийство жены.

Проект "Sweet Girl" стал вторым для Момоа с Netflix. До этого он сыграл в историческом сериале "Граница" ("Frontier").

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