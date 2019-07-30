https://news.day.az/showbiz/1142932.html Звезда «Игры престолов» отомстит за убийство жены
Звезда «Игры престолов» отомстит за убийство жены
Звезда "Игры престолов" и "Аквамена", актер Джейсон Момоа получил главную роль в фильме "Милая девочка" (Sweet Girl) от Netflix. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По сюжету криминальной драмы вдовец ищет возмездия и мстит за убийство жены.
Проект "Sweet Girl" стал вторым для Момоа с Netflix. До этого он сыграл в историческом сериале "Граница" ("Frontier").
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