История российской блогерши Насти Ивлеевой вдохновляет многих. За несколько лет она превратилась из девушки из маленького городка в популярную медийную личность. И это все благодаря интернету.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

В 2017 году Ивлееву пригласили вести одну из самых популярных программ на российском ТВ "Орел и Решка". Продюсеры заметили девушку в Instagram, где она выкладывала смешные ролики о насущных проблемах. Она путешествовала по миру целый год, а потом ушла из "Орла и Решки".

Однако, Ивлеева решила продолжить заниматься развлекательными программами и запустила свое шоу на YouTube Agentshow. Гостями выпусков становятся знаменитости. Помимо этого она продолжает развивать свой блог в Instagram. В 2018 году она также стала продюсером ведущей Юлии Коваль и блогера Виталия Видякина.

В 2019 году Ивлеева вошла в список Forbes самых успешных блогеров России. На своих проектах и рекламе она зарабатывает $0,9 млн

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