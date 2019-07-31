Участник Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019", известный певец, актер, музыкант, композитор, шоумен, народный артист России Александр Буйнов поделился с Trend впечатлениями о фестивале и вспомнил очень интересные истории о визите в Баку, передает Day.Az.

"В последний раз был в Баку очень давно - помню, что было землетрясение (ред. - 26 ноября 2000 года). Я принимал участие в большом благотворительном концерте в пользу детей, а после него вместе со своим коллективом отправился в гостиницу "Абшерон", чтобы переодеться и отправиться на банкет. Неожиданно качнуло, а я даже пошутил "Никто вроде не пил, а уже шатает". Во время второго толчка пол поехал из-под ног, и все содержимое шкафа посыпалось на наши головы. Нас было четверо в номере - я, администратор, костюмер и имиджмейкер. В этот момент (я был в майке) выскочили в коридор, где увидели мечущихся людей. Началась паника. Мы побежали в сторону пожарного выхода, который быстро открыла дежурная по этажу. Вдобавок неожиданно выключился свет. В полной темноте, держась друг за друга, стали спускаться вниз и выбежали на улицу. Честно говоря, было очень страшно! А до этого, в начале 90-х, я выступал в Баку с концертной программой в цирке. И там во время репетиции на мой нос упал канатный строп - пошла кровь и меня быстро отвезли в больницу, где наложили швы. В таком виде и выступил. Причем, я же ношу очки, и их невозможно было сдвинуть из-за шва на носу. Под конец концерта из-под шва уже шла кровь. А когда с цветами в руках в гримерку зашла моя поклонница и увидела меня в таком состоянии - с кровоточащим носом, то просто потеряла сознание. Пришлось ее откачивать. Вот такие воспоминания-страшилки", - смеясь, рассказал певец.

В этот раз во время выступления на "ЖАРЕ" для Буйнова все закончилось отлично, без происшествий.

"Я был на многих фестивалях и не хочу никого обижать, но не помню таких фестивалей по уровню и масштабу организации. Это был грандиозный праздник и все благодаря Эмину. Он большой молодец!", - сказал Александр Буйнов.

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!