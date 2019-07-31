Среди участников Международного музыкального фестиваля "ЖАРА 2019" были азербайджанские исполнители (или с азербайджанскими корнями), которые живут и работают в России, Казахстане и Узбекистане, завоевав популярность среди молодежи. В беседе с Trend они поделились своими впечатлениями о фестивале.

Уроженец Сумгайыта Эльман Зейналов (Elman) живет в Ростове-на-Дону и во второй раз принял участие в фестивале ЖАРА".

"Все было прекрасно, невероятно много людей и артистов, нас безумно тепло встретили. "ЖАРА" - это фантастический фестиваль, где выступают лучшие артисты и дают возможность показать себя молодежи. Все это воплотилось благодаря Эмину! Вскоре у нас будет большой концерт в Санкт-Петербурге, а затем вновь выступим в Баку".

Джахид Гусейнли (Jony) - проживающий в Москве исполнитель, родился в Баку, но его семья родом из Лерика. Он впервые выступил на фестивале "ЖАРА".

"Все было шикарно и на самом высоком уровне. Скоро фестиваль "ЖАРА" станет самым престижным и эталонным, и самое важное - нам безумно приятно, что это происходит именно на нашей родной земле".

Гусейн Гасанов - блогер из Санкт-Петербурга считает фестиваль "ЖАРА" очень крутым проектом.

"На этом фестивале надо только петь, танцевать и веселиться. И все это в прекрасном Баку! В своих блогах я постоянно стараюсь пропагандировать историческую родину, потому что горжусь тем, что я - азербайджанец!".

Интересно, что фестиваль "ЖАРА" дал возможность Бабеку Мамедрзаеву и Олегу Терновому впервые посетить родину предков.

Бабек Мамедрзаев родился в городе Шымкент (Казахстан). Родители - азербайджанцы.

"Меня переполняют эмоции! Не ожидал такого грандиозного фестиваля и красоты города. Все очень ярко и красиво! Это лето навсегда останется в моей памяти яркими красками. Впервые выступил на "ЖАРЕ" и побывал на исторической родине"

Олег Терновой (Terry, Ternovoy) родился в Ташкенте (Узбекистан). Отец - русский, а по материнской линии - азербайджанец. Мать зовут Лейла, дедушку - Аман Гаджиев.

"Для меня фестиваль стал лучшим в моей молодой творческой биографии. Все на высшем уровне, а масштабы поражают! Более того, я всегда хотел увидеть Баку и благодаря этому фестивалю впервые приехал на родину моей мамы. Баку и Ташкент - очень похожи, люди по ментальности, а архитектура по-восточному. Как будто и не уезжал из Ташкента. Очень люблю творчество великого азербайджанского исполнителя Муслима Магомаева и всегда стараюсь исполнять его композиции в концертных программах".

Среди участников "ЖАРЫ" были также BahhTee (Бахтияр Алиев), HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) и Rauf & Faik (братья-близнецы Рауф и Фаик Мирзоевы).

Четвертый Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 25 по 28 июля на одном из красивейших курортов - Sea Breeze на побережье Каспийского моря. В этом году в фестивале приняло участие около 250 артистов. Фестиваль открылся 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнили свои хиты. 26 июля выступили звезды 90-х, гостям были представлены творческие вечера Григория Лепса, Стаса Михайлова и группы "Любэ", 27 июля стал днем хитов "нулевых", 28 июля было посвящено поколению Z - в этот день прозвучали все хиты стримов и топы чартов, а также состоялся сольный концерт Timati. Организаторы фестиваля - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Пятый фестиваль пройдет с 30 июля по 2 августа 2020 года.

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