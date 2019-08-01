Роль Наоми Кэмпбелл в борьбе за расовое равноправие трудно переоценить. Модель была первой чернокожей девушкой, которая появилась на обложках французского Vogue и американского Time. Она всегда гордилась своим этническим происхождением, но несколько месяцев назад столкнулась с проявлениями расизма.

Как сообщает Day.Az, во время Каннского кинофестиваля Наоми с подругой решили посетить вечеринку в одном из местных отелей. Однако охранники, остановив их у входа, заявили, что в заведении нет свободных мест. При этом светлокожих посетителей пускали на территорию гостиницы.

Поняв, что ее права ущемляют из-за расовых предрассудков, Наоми устроила скандал. "Этот унизительный и отвратительный инцидент напомнил мне, что борьба за равные права еще не окончена. Я продолжу говорить о себе, чтобы помочь новому поколению манекенщиц", - подчеркнула звезда.

Отметим, что сейчас скандальная манекенщица нечасто выходит на подиумы. Большую часть времени Наоми уделяет благотворительности и социальным проектам. При этом она помогает юным талантливым моделям начать карьеру в индустрии. "Я говорю девочкам, что они не должны позволять кому-либо недооценивать их. Нужно быть сильными и смелыми в этой работе, окружив себя надежными людьми", - подчеркнула звезда.

Добавим, что в интервью для Paris Match модель призналась, что с возрастом стала куда более терпима к чужим недостаткам. Однако она не готова мириться с признаками расизма и ненависти, поэтому будет и дальше говорить о современных проблемах общества.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!