Клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) набрал на YouTube более 100 миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кажется, "Зацепила" всех зацепила. Спасибо всем, кто смотрит, танцует, а потом снова смотрит", - написал шоумен в Инстаграме.

Ролик опубликован в марте 2019 года. За четыре месяца история о принце из сказки про Золушку добилась таких результатов.

В июле Ревва выпустил клип на песню "Алкоголичка", он уже собрал 44 миллиона просмотров.

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