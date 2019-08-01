https://news.day.az/showbiz/1143652.html Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров - ВИДЕО
Клип Артура Пирожкова на песню "Зацепила" набрал 100 миллионов просмотров - ВИДЕО
Клип Артура Пирожкова (Александра Реввы) набрал на YouTube более 100 миллионов просмотров, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Кажется, "Зацепила" всех зацепила. Спасибо всем, кто смотрит, танцует, а потом снова смотрит", - написал шоумен в Инстаграме.
Ролик опубликован в марте 2019 года. За четыре месяца история о принце из сказки про Золушку добилась таких результатов.
В июле Ревва выпустил клип на песню "Алкоголичка", он уже собрал 44 миллиона просмотров.
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