В конце июля российская светская львица и модель Ксения Бурда выбрала для отдыха курортную зону на северо-западе Азербайджана - Габалинский район. Фотографиями с отдыха модель поделилась на своей странице в Instagram, передает Day.Az.

"Острый недостаток острого, соленого, сладкого, жирного, жареного на лицо, которое тоже без косметики уже 4 дня", - написала Ксения, которая решила привести себя в форму, сев на диету.

Особым лакомством для нее оказались местные арбузы, которые привели ее в восторг. Модель даже поделилась видео, на котором разламывает ягоду пополам.

Отметим, что Бурда приезжает в Азербайджан не впервые, но до этого она предпочитала отдыхать в Баку. Сейчас же модель решила внести разнообразие в летний отдых и поехала в один из красивейших и популярных у туристов регион - Габалу.

Н. Гасымова

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