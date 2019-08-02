На диете и без макияжа: Российская модель отдыхает в Азербайджане - ФОТО
В конце июля российская светская львица и модель Ксения Бурда выбрала для отдыха курортную зону на северо-западе Азербайджана - Габалинский район. Фотографиями с отдыха модель поделилась на своей странице в Instagram, передает Day.Az.
"Острый недостаток острого, соленого, сладкого, жирного, жареного на лицо, которое тоже без косметики уже 4 дня", - написала Ксения, которая решила привести себя в форму, сев на диету.
Особым лакомством для нее оказались местные арбузы, которые привели ее в восторг. Модель даже поделилась видео, на котором разламывает ягоду пополам.
Отметим, что Бурда приезжает в Азербайджан не впервые, но до этого она предпочитала отдыхать в Баку. Сейчас же модель решила внести разнообразие в летний отдых и поехала в один из красивейших и популярных у туристов регион - Габалу.
Н. Гасымова
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