Хотя десятая часть "Форсажа" должна стать заключительной в основной линейке фильмов, на этом франшиза не завершится: вдобавок к вышедшему на этой неделе "Хоббсу и Шоу" авторы хотят выпустить ещё парочку новых спин-оффов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как признался штатный сценарист и продюсер "Форсажей" Крис Морган, в недрах студии Universal уже не первый год зреет идея ответвления, посвящённого персонажам Тайриза Гибсона и Лудакриса.



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