Хотя десятая часть "Форсажа" должна стать заключительной в основной линейке фильмов, на этом франшиза не завершится: вдобавок к вышедшему на этой неделе "Хоббсу и Шоу" авторы хотят выпустить ещё парочку новых спин-оффов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как признался штатный сценарист и продюсер "Форсажей" Крис Морган, в недрах студии Universal уже не первый год зреет идея ответвления, посвящённого персонажам Тайриза Гибсона и Лудакриса.
 

Я придумал несколько вещей, которые я бы хотел увидеть на экране. Мне нравится в спин-оффах то, что они позволяют глубже исследовать этих персонажей, например, некоторых других ключевых героев франшизы. У них есть невероятные предыстории, и мне было бы очень интересно отправить их в какое-нибудь увлекательное путешествие. Остаётся лишь ждать и наблюдать за реакцией публики. В течение многих лет мы продумывали концепцию спин-оффа про Теджа [Лудакрис] и Романа [Гибсон]. Идея действительно потрясающая, посмотрим, удастся ли воплотить её в жизнь.

По мнению Моргана, вселенная "Форсажа" превратилась в "гигантскую паутину" со множеством взаимосвязанных сюжетных нитей, позволяющих сфокусировать фильмы на историях отдельных героев. Впрочем, судьба новых проектов зависит от аудитории, которая в конечном счёте и решает, каким персонажам стоит уделить больше внимания.
 

Нам так повезло, что у нас есть творческая команда, которая действительно заботится о зрителях и трудится изо всех сил, чтобы выпускать для аудитории самый лучший материал из возможных. Я люблю эти фильмы. Для меня это уже не просто работа, это нечто большее.
В начале этого года Universal отправили в разработку второй спин-офф "Форсажа", на этот раз посвящённый исключительно женским персонажам серии. Сценарий проекта доверили написать целой команде, в которую входят Николь Перлман ("Стражи галактики"), Женева Робертсон-Дуорет ("Tomb Raider: Лара Крофт", "Капитан Марвел") и Линдси Бир ("Поступь хаоса"). Детали сюжета и другие подробности о картине пока держатся в тайне.

 

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