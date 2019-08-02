Про очередных героев "Форсажа" могут снять отдельный фильм
Хотя десятая часть "Форсажа" должна стать заключительной в основной линейке фильмов, на этом франшиза не завершится: вдобавок к вышедшему на этой неделе "Хоббсу и Шоу" авторы хотят выпустить ещё парочку новых спин-оффов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как признался штатный сценарист и продюсер "Форсажей" Крис Морган, в недрах студии Universal уже не первый год зреет идея ответвления, посвящённого персонажам Тайриза Гибсона и Лудакриса.
По мнению Моргана, вселенная "Форсажа" превратилась в "гигантскую паутину" со множеством взаимосвязанных сюжетных нитей, позволяющих сфокусировать фильмы на историях отдельных героев. Впрочем, судьба новых проектов зависит от аудитории, которая в конечном счёте и решает, каким персонажам стоит уделить больше внимания.
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