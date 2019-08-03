Семья Жанны Фриске вернула 13 миллионов, которые собрали на ее лечение
Семья певицы Жанны Фриске вернули долг "Русфонду". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт благотворительной организации.
Как отмечается, речь идет сумме в размере в 13 млн рублей.
Уточняется, что данная сумма была взыскана с семьи певицы по судебному решению 2017 года.
Согласно решению, родственники Фриске должны были вернуть в фонд остаток денег, которые собирали на ее лечение и не израсходовали.
Данный спор длился более двух лет. "Русфонд" перечислил на счет певицы 25 млн рублей, однако в отчете о расходах была указана сумма в чуть более 4 млн рублей.
Причем близкие певицы отказались предоставить доказательства того, что деньги были израсходованы на лечение Фриске. В итоге, в 2017 году суд принял решение взыскать с родственников артистки в пользу фонда 21 млн рублей.
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