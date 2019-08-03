Семья певицы Жанны Фриске вернули долг "Русфонду". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт благотворительной организации.

Как отмечается, речь идет сумме в размере в 13 млн рублей.

Уточняется, что данная сумма была взыскана с семьи певицы по судебному решению 2017 года.

Согласно решению, родственники Фриске должны были вернуть в фонд остаток денег, которые собирали на ее лечение и не израсходовали.

Данный спор длился более двух лет. "Русфонд" перечислил на счет певицы 25 млн рублей, однако в отчете о расходах была указана сумма в чуть более 4 млн рублей.

Причем близкие певицы отказались предоставить доказательства того, что деньги были израсходованы на лечение Фриске. В итоге, в 2017 году суд принял решение взыскать с родственников артистки в пользу фонда 21 млн рублей.

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