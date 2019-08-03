Нина Тейлор за 30 лет в индустрии моды и красоты успела поработать с самыми крупными брендами - Chanel, Fendi, Tom Ford, Rimmel, Revlon, изданием Time Out и многими другими. Руки Нины "дублировали" Дженнифер Лоуренс, Деми Мур, Скарлетт Йоханссон и даже прикасались к лицу Бенедикта Камбербетча.

Как сообщает Day.Az, за один съемочный день обладательница изящных кистей, тонких пальцев и красивых ногтей зарабатывает 5 тысяч евро. Тейлор застраховала свои руки на 2,5 млн долларов.

Чтобы поддерживать "товарный" вид рук, Нина очень тщательно за ними ухаживает: массаж, кремы, маникюр и прочие радости. Более того, "Кейт Мосс в мире рук" не возится в саду, не играет на музыкальных инструментах и даже изучила особую технику открывания банок, чтобы ни в коем случае не травмировать кисти.

Н. Гасымова

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!