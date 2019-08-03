Еще вчера пресса обсуждала признание Константина Богомолова в любви к Ксении Собчак. Поклонники были удивлены публичному проявлению чувств со стороны довольно замкнутого режиссера. Константин не привык посвящать в свою личную жизнь посторонних, и его смелый поступок поразил многих.

Как сообщает Day.Az, теперь в Сети уверены, что слова Константина были не случайны - ведь в скором времени пара планирует пожениться. 2 августа в Интернете появилась информация о том, что Богомолов и Собчак активно готовятся к свадьбе. По информации телеграм-канала Dark Cosmo, торжество запланировано на начало осени. Уже и дата озвучена - 13 сентября.



От самой пары пока никакого официального заявления не поступало. Ксения и Константин хранят молчание. Не распространяются о прошедшем слухе и близкие известного режиссера и телеведущей. Однако на просторах Сети уже гадают, пройдет ли свадьба в режиме повышенной секретности (как это было в случае с Максимом Виторганом) или Ксения Собчак решит закатить звездную вечеринку.

Н. Гасымова

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