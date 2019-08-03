Осенью 2017 стало известно, что 25-летняя Селена Гомес перенесла операцию по пересадке почки. Новый орган певице потребовался из-за того, что она страдает редким аутоимунным заболеванием - люпусом, более известным как красная волчанка. Донором знаменитости выступила ее лучшая подруга, актриса Франсия Райса. После операции Гомес публично благодарила приятельницу. Девушки вместе позировали на красных дорожках, давали интервью и путешествовали.

Впрочем, прошлым летом певица и актриса перестали выкладывать в свои микроблоги совместные фото. Ни любопытным фолловерам, ни журналистам не удалось добиться от девушек каких-либо комментариев.

Как сообщает Day.Az, на днях портал Radar Online связался с общей знакомой Селены и Франсии и узнал, что не так с дружбой звезд. "Они не разговаривали и не виделись с октября прошлого года", - с грустью сообщила корреспонденту женщина.

Н. Гасымова

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