Американский актер Бен Аффлек снимется в эротическом триллере "Глубокие воды" голливудского режиссера картин "9 ½ недель" и "Лолита" Эдриана Лайна. Об этом сообщает Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо Аффлека в фильме снимется американская актриса Ана Де Армас.

Актеры сыграют супружескую пару, которая несчастлива в браке. Муж знает об изменах жены, но не разводится с ней. Однако в один момент терпению мужа приходит конец.

Картина будет снята по мотивам одноименного романа Патриции Хайсмит.

Режиссер планирует начать работу над "Глубокими водами" в ноябре. Сейчас он ведет переговоры с актерами.

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