https://news.day.az/showbiz/1144197.html Maruv показала клип на песню «Между нами» на русском языке - ВИДЕО
Maruv показала клип на песню «Между нами» на русском языке - ВИДЕО
Украинская певица Maruv выложила свою новую композицию "Между нами". Об этом сообщает записывающая компания Warner Music Russia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что песня исполняется на русском языке.
В звукозаписывающей компании заявили, что трэк ознаменовал новый этап в карьере Maruv.
Уточняется, что вместе с композицией исполнительница представила клип.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре