Украинская певица Maruv выложила свою новую композицию "Между нами". Об этом сообщает записывающая компания Warner Music Russia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что песня исполняется на русском языке.

В звукозаписывающей компании заявили, что трэк ознаменовал новый этап в карьере Maruv.

Уточняется, что вместе с композицией исполнительница представила клип.

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