Американская актриса Кейт Бланшетт может появиться в новом фильме "Аллея кошмаров" голливудского режиссера Гильермо Дель Торо. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в настоящее время она ведет переговоры о возможных съемках.

Отмечается, что помимо Бланшетт в фильме сыграет американский актер Бредли Купер.

Фильм станет экранизацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. Сценарий к картине напишет Гильермо Дель Торо совместно с американским сценаристом Ким Морган.

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