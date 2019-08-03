https://news.day.az/showbiz/1144242.html Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме «Аллея кошмаров»
Кейт Бланшетт может сыграть с Бредли Купером в фильме «Аллея кошмаров»
Американская актриса Кейт Бланшетт может появиться в новом фильме "Аллея кошмаров" голливудского режиссера Гильермо Дель Торо. Об этом сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, в настоящее время она ведет переговоры о возможных съемках.
Отмечается, что помимо Бланшетт в фильме сыграет американский актер Бредли Купер.
Фильм станет экранизацией одноименной книги Уильяма Линзи Грэшема. Сценарий к картине напишет Гильермо Дель Торо совместно с американским сценаристом Ким Морган.
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