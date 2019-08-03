https://news.day.az/showbiz/1144251.html Известный российский художник понес ущерб в десятки миллионов из-за соседей
Известный российский художник понес ущерб в десятки миллионов из-за соседей
Мастерскую Никаса Сафронова в Москве залили водой соседи сверху. Инцидент произошёл в ночь на субботу.
Как рассказал "Интерфакс" сын художника Лука, около двухсот картин пострадали от многочасового нахождения в воде, передает Day.Az.
Помимо картин, от потопа пришли в негодность вещи и книги Никаса Сафронова.
"Пока они не высохнут, нельзя точно оценить ущерб, но уже сейчас понятно, что это десятки миллионов рублей", - уточнил Лука.
По словам Луки, случившееся ставит под угрозу открытие выставки Никаса Сафронова 19 сентября.
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