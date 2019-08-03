Хайди Клум и Том Каулитц, которые расписались еще в феврале 2019 года, провели предсвадебную вечеринку на самой знаменитой яхте Cristina O. По информации Daily Mail, звезды веселились на роскошном судне, где которой когда-то отгуляли свои свадебные вечеринки Грейс Келли, Жаклин Кеннеди и Аристотель Онассис, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Снимки, на которых видно, как 46-летняя Хайди и 29-летний Том веселятся и обнимаются в окружении гостей, появились в сети пятничным вечером.

Хайди была одета в белое кружевное платье в свадебном стиле. Том надел белую рубашку, классические брюки и зеленый пиджак.

СМИ пишут, что предсвадебную вечеринку знаменитостей также посетили дети Хайди Клум: 15-летняя Элен, 14-летний Генри, 12-летний Йохан и 9-летняя Лу. Ожидается, что влюбленные поженятся сегодня.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!