Звезда американского телесериала "Друзья" и фильма "Девять ярдов" актер Мэтью Перри продает пентхаус в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Mansion Global, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Квартиру общей площадью свыше 800 квадратных метров, венчающую один из небоскребов в центре города, он оценил в 35 миллионов долларов. На сегодняшний день это самое дорогое предложение на местном рынке неиндивидуального жилья.

В пентхаусе Перри четыре спальни, домашний кинотеатр и четыре просторные террасы. Квартира была недавно отремонтирована и обставлена современной мебелью. Актер купил объект в 2017-м, тогда сумма сделки составила 20 миллионов долларов. Он решил избавиться от недвижимости в Лос-Анджелесе, так как большую часть времени проводит в Нью-Йорке, сообщил источник Mansion Global.

Портал Numbeo, собирающий информацию о ценах на жилье, продукты и услуги в разных странах, оценивает стоимость квадратного метра квартир в центре Лос-Анджелеса в 7,5 тысячи долларов. За пределами центра "квадрат" стоит 4,8 тысячи долларов.

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