На прошлой неделе молодой музыкант Амаль Рамазанов презентовал свой новый альбом "Даже не придется умирать" на одном из самых популярных российских лейблов - Warner Music.

Отметим, что он стал первым музыкантом в Азербайджане, альбом которого был выпущен Warner Music.

Амаль не имеет профессионального музыкального образования. Он - инженер машиностроения, но всегда хотел заниматься музыкой и со школьных лет писал инструментальную музыку на специальных программах, писал тексты песен, но только для себя.

Студийные записи начались во время сотрудничества с объединением "Synaps". Тогда он записал первый альбом "В ритме Бога", его разместили на одном из главных музыкальных сайтов The Flow, со вторым альбомом под названием "Все хотят летать" была та же история. После успеха первых альбомов к Амалю стали поступать предложения от музыкальных лейблов. Спустя какое-то время на творческое объединение "Synaps" вышел человек из этой сферы, который и связал его с лейблом Warner Music. На тот момент Амаль уже завершал запись альбома "Даже не придется умирать". В итоге Warner Music занялись дистрибуцией альбома.

23-летний рэп-исполнитель говорит, что ни одна песня альбома не была написана по причине "нужна еще одна".

"У меня была идея, я хотел выразиться, и именно поэтому я писал музыку и слова. Даже не придется умирать - это о том, как ненависть порождает стремление. Альбом о людях маленьких городов", - сказал в беседе с Day.Az Амаль.

Альбом для прослушивания доступен на всех известных музыкальных платформах.

Ф. Агаларова

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