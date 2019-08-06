Знаменитый 200-летний дуб из фильма "Побег из Шоушенка" распилили на сувениры для актеров в честь 25-летия картины.

Об этом пишет TMZ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На каждом сувенире в виде табличек выгравировали портрет персонажа картины и его знаменитую цитату. Сувениры получат исполнители главных ролей Тим Роббинс и Морган Фримен, режиссер фильма Фрэнк Дарабонт и другие.

В 2017 году владелец частного поля в округе Лукас, штат Огайо, срубил дуб из "Побега из Шоушенка", ставший местной достопримечательностью. Хозяин участка Дэн Диз принял такое решение после того, как дерево было несколько раз сильно повреждено непогодой.

Летом 2016-го дуб был повален сильным порывом ветра. До этого, в 2011 году, штормом унесло почти половину ствола.

После выхода фильма "Побег из Шоушенка" в 1994 году к дереву ежегодно стекались потоки туристов. По сюжету картины, главный герой ленты Энди Дюфрейн закапывает возле дуба послание своему другу Рэду, который позже читает его на этом же месте. "Помни, Рэд, надежда - это хорошая, а может быть, даже лучшая вещь на свете - она никогда не умирает", - говорится в письме.

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