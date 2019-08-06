Британский актер Энди Серкис снимет продолжение "Венома".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, режиссер впервые займет режиссерское кресло на съемках фильма по комиксу про супергероя. В сиквеле картины, которая набрала в мировом прокате $856 млн, в центре событий снова окажется журналист, роль которого исполнит Том Харди.

Уточняется, что лента станет третьей режиссерской работой Серкиса, который до этого снял фильмы "Дыши ради нас" (2017) и "Маугли" (2018). Широкой аудитории он известен по роли Голлума в киноэпопее "Хоббит" и "Властелин колец".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!