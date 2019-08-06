Американская певица Дженнифер Лопес выступила в Москве с концертом под названием It's my party.

Как сообщает Day.Az, артистка во время концерта активно двигалась со своим шоу-балетом и, видимо, ее сценический костюм белого цвета не выдержал резких движений, треснув прямо под грудью. Такой казус совсем не смутил Джей Ло и она продолжила петь, заряжая публику мощной энергетикой. Позже она просто сменила наряд на красное платье.

Отметим, что за время концерта голливудская певица с периодичностью меняла яркие костюмы.

Н. Гасымова

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