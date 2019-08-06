Актёры пробуют себя в разных образах и ходят по многочисленным кастингам, но не всегда получают то, что хотели. Так обидно остановиться в шаге от заветной роли, а потом узнать, что она была суперхитом и теперь все прославляют твоего более прозорливого или удачливого коллегу. Представляем вам 10 актёров, которые могли сыграть знаменитые роли, но судьба распорядилась иначе.

1. Галь Гадот - воительница Фуриоса в "Безумном Максе"

Галь Гадот, которая сейчас известна по роли Чудо-женщины из одноимённого фильма, до этого пробовалась на роль Фуриосы в "Безумном Максе". Но в состязании её обошла более знаменитая Шарлиз Терон. "Я так часто почти получала роли в больших фильмах, но я не была достаточно знаменита. Выбор всегда стоял между мной и большой знаменитостью", - говорит Галь Гадот. Но сегодня понятно, что директора по кастингу приняли очень правильное решение. К тому же, проигравшая очень скоро утешилась.

2. Иван Реон - Джон Сноу, Король Севера, урождённый Таргариен в "Игре престолов"

Иван Реон, который впоследствии в том же сериале исполнил роль одного из самых жестоких злодеев в истории телевидения Рамси Болтона, изначально пробовался на роль добропорядочного Джона Сноу. В результате кастинга он уступил только Киту Харингтону.

3. Кристин Дэвис - Кэрри Брэдшоу в сериале "Секс в большом городе"

Кристин Дэвис тоже сначала пробовалась на главную роль - Кэрри Брэдшоу. Но выбрали Сару Джессику Паркер, а Кристин получила роль Шарлотты. Актриса говорит, что в первом варианте сценария главная героиня была совсем не такой, какой получилась в итоге, и подходила ей больше, чем Саре.

4. Майкл Китон - доктор Джек Шепард в сериале "Остаться в живых"

Роль Джека Шепарда предлагали Майклу Китону, который к тому времени был известен как превосходный Бэтмен и Битлджус. Планировалось, что его герой погибнет к концу первой серии. Однако потом сценаристы передумали, оставили героя в живых, только актер не был готов посвятить несколько лет одному проекту. Поэтому роль ушла более сговорчивому Мэттью Фоксу. А Майклу на протяжении следующих 10 лет катастрофически не везло с ролями.

5. Джуд Лоу - в одной из главных ролей в фильме "Престиж"

Поначалу Кристофер Нолан хотел видеть в проекте Джуда Лоу. В какой именно роли, неизвестно, но или Энджера, или Бордена. Однако, поработав с Кристианом Бэйлом, режиссер передумал и решил, что тандем Джекман - Бэйл будет смотреться интереснее.

6. Джим Керри - капитан Джек Воробей в "Пиратах Карибского моря"

Своим феноменальным успехом франшиза "Пираты Карибского моря" по большей части обязана образу Джека Воробья, созданному Джонни Деппом. Что получилось бы у Джима Керри, неизвестно, актер отказался от роли в пользу "Брюса Всемогущего". Тоже неплохо, но не так прибыльно, как долгоиграющая франшиза.

7. Эмили Уотсон - Амели в одноименном фильме

Режиссёр Жан-Пьер Жёне мечтал видеть в главной роли Эмили Уотсон. Она тоже была за, но, во-первых, актриса не говорила по-французски, во-вторых, уже дала согласие на съёмки в "Госфорд парке". В результате повезло Одри Тоту.

8. Лив Тайлер - Матильда в фильме "Леон"

Помощник режиссёра отклонил кандидатуру Натали Портман еще до проб, она показалась ему слишком юной. Помимо прочих кандидатов рассматривали и 17-летнюю Лив Тайлер, но все-таки поняли, что она уже слишком взрослая. А 11-летняя Натали пробилась на новый кастинг и всё-таки во время импровизации сумела доказать, что она настоящая актриса.

9. Мэттью МакКонахи и Гвинет Пэлтроу - Джек и Роуз в "Титанике"

Задолго до ДиКаприо и Уинслет режиссёр Джеймс Кэмерон предлагал роли Джека и Роуз Мэттью МакКонахи и Гвинет Пэлтроу. Мэттью заявил, что роль скучная и плохо прописанная, Гвинет отказалась по похожей причине.

10. Аль Пачино - Хан Соло в "Звёздных войнах"

Не разглядел своего счастья и Аль Пачино. Его звали работать космическим контрабандистом Ханом Соло, но актёр отказался, потому что "не понял сценарий". Его можно понять: в то время никто не верил в то, что фильм выбьется в хиты, даже Харрисон Форд, который взялся за эту работу нехотя и с весьма скептическим настроем. Просто у него выбора особого не было: актерская карьера шла ни шатко, ни валко, и, в отличие от Аль Пачино, он не мог себе позволить разбрасываться ролями.

Источник

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!