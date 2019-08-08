56-летний известный режиссер Квентин Тарантино считается революционером в мире кино. В отличие от большинства знаменитых режиссеров, он не получал образование по специальности и не раз признавался, что учился снимать фильмы интуитивно, сутками пропадая в кинотеатрах. Но, несмотря на "непрофессионализм", фамилия Тарантино все же стала нарицательной, а его фильмы раз за разом собирают многомиллионные кассы. В его картинах снимаются лучшие актеры Голливуда, такие как Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Ума Турман, Сэмюэл Джексон и Курт Рассел.

Как сообщает Day.Az, 7 августа режиссер объявил, что собирается завершить свою карьеру.



Вчера он представил в Москве свой девятый фильм "Однажды... в Голливуде". По случаю премьеры режиссер провел пресс-конференцию, в ходе которой признался, что собирается снять еще одну финальную картину, а затем целиком сфокусироваться на семье.



"Я хочу сделать огромный суперфильм, который закроет всю логику моих картин. Он станет апологетом всех моих предыдущих работ", - поделился Тарантино с журналистами "7Дней".



Пока Квентин не думал, о чем будет его финальная работа. Тем не менее, режиссер заявил, что во всех своих фильмах рассказывает одну и ту же историю, поэтому все его картины - это "маленькие вагончики в составе огромного паровоза".

Н. Гасымова

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