https://news.day.az/showbiz/1145562.html Disney перевыпустит "Один дома"
Disney перевыпустит "Один дома"
Кинокомпания Disney планирует перевыпустить сразу несколько культовых фильмов, среди которых "Один дома" и "Ночь в музее". По словам генерального директора студии Боба Айгера, каждая картина будет переосмыслена специально для нового поколения.
Как сообщает Day.Az, новость вызвала у поклонников недовольство - социальные сети буквально пестрят сообщениями о том, что компании не следует переделывать классику, а заменить Маколея Калкина и вовсе невозможно.
Добавим, что на данный момент точная дата выхода фильмов остается в секрете.
Н. Гасымова
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