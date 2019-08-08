Кинокомпания Disney планирует перевыпустить сразу несколько культовых фильмов, среди которых "Один дома" и "Ночь в музее". По словам генерального директора студии Боба Айгера, каждая картина будет переосмыслена специально для нового поколения.

Как сообщает Day.Az, новость вызвала у поклонников недовольство - социальные сети буквально пестрят сообщениями о том, что компании не следует переделывать классику, а заменить Маколея Калкина и вовсе невозможно.

Добавим, что на данный момент точная дата выхода фильмов остается в секрете.

Н. Гасымова

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