"Снова постучали. После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса. Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава богу, все хорошо. Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов!" - поделилась Милла.

Напомним, что Милла Йовович и ее третий супруг, режиссер Пол Андерсон, воспитывают двух дочерей - 11-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. В мае актриса и модель рассказала, что два года назад она пережила экстренный аборт на пятом месяце беременности.