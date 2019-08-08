https://news.day.az/showbiz/1145570.html Милла Йовович снова станет мамой - ФОТО
Милла Йовович снова станет мамой - ФОТО
Милла Йовович в ближайшие месяцы снова станет мамой. О грядущем пополнении актриса и модель рассказала фолловерам в своем Instagram, опубликовав фото с округлившимся животом. Будущая мама сообщила, что у них с мужем снова будет девочка, передает Day.Az со ссылкой на wmj.ru.
"Снова постучали. После того как 13 недель назад я узнала, что снова беременна, у меня возникли смешанные чувства: от радости до ужаса. Из-за моего возраста и потерянной последней беременности я не хотела слишком быстро привязываться к этому потенциальному ребенку. Последние месяцы я и моя семья жили как на иголках и ждали результатов тестов и УЗИ, проводя большую часть времени в кабинетах врачей. Слава богу, все хорошо. Мы узнали, что нас благословили девочкой! В любом случае желаю мне и моему ребенку удачи! Я посылаю вам лучи любви и буду держать в курсе моих успехов!" - поделилась Милла.
Напомним, что Милла Йовович и ее третий супруг, режиссер Пол Андерсон, воспитывают двух дочерей - 11-летнюю Эву Габо и 4-летнюю Дашиэл Иден. В мае актриса и модель рассказала, что два года назад она пережила экстренный аборт на пятом месяце беременности.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре