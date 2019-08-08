Расширяется география тура GOOD LOVE известного певца и композитора, народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), сообщает Trend со ссылкой на сайт музыканта. В 2019-2020 годах EMIN планирует посетить рекордное количество городов, передает Day.Az.

В сентябре EMIN даст концерты в Германии - в Берлине, Гамбурге, Дюссельдорфе, в феврале долгожданные встречи со зрителями пройдут в США - в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе, а также в Канаде - в Торонто.

География тура охватит Беларусь (Минск), Израиль (Тель-Авив) и европейские страны - Чехию (Прага), Австрию (Вена), Великобританию (Лондон). Конечно же, концерты пройдут и в России - во Владивостоке, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Кемерово, Томске, где артист побывает впервые, а также в Сочи, Краснодаре, Ставрополе и других городах, которые EMIN посещает в рамках турне каждый год. Традиционно, концерты пройдут в Москве и Баку.

Зрителей ждет незабываемое шоу - исключительно живое исполнение в сопровождении музыкального бэнда, духовой секции, перкуссии новых хитов, уже полюбившихся зрительской аудитории англоязычных и русскоязычных композиций из последних альбомов "Good Love" и "Неба не боялись", множество сюрпризов, только самые позитивные эмоции и теплая атмосфера.

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