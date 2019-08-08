Режиссер Квентин Тарантино пообещал включить вырезанные из его фильма "Однажды... в Голливуде" сцены в версию картины, которая выйдет на DVD. Об этом он сказал в четверг в интервьюТАСС, передает Day.Az.

В фильм включены сцены из несуществующих картин 1950-х и 1960-х годов, в которых снялся герой Леонардо ДиКаприо, актер Рик Далтон.

"О, мне было очень весело их снимать, потому что, понимаете, я могу снять фильм, но у меня нет возможности снять сериал-вестерн из 50-х", - отметил режиссер. Он пообещал, что, когда фильм выйдет на DVD, туда будут включены "первые сцены из шоу с Майклом Мэдсеном в качестве допматериала".

"Мы включили совсем немного в фильм, но я на самом деле снял целое вступление к шоу и тизер к нему, - продолжил Тарантино. - У меня столько крутого материала, у нас еще есть парочка сцен с братьями Лансер, с Люком Перри и Тимоти Олифантом". Режиссер добавил, что ждет момента, когда сможет это показать зрителям.

Фильм рассказывает про столкновение представителей традиционной киноиндустрии с контркультурой. В картине снялись Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт, Марго Робби, а сам Тарантино назвал ее кульминацией всего своего творчества.

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