В удостоенной «Оскара» песне Леди Гаги обнаружили плагиат
Американский музыкант Стив Ронсен заявил, что песня Shallow американской певицы Леди Гагы является плагиатом. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По его словам, мелодия в композиции известной артистки основана на его треке Almost, который был выпущен в 2012 году и опубликован на сервисе SoundCloud. В связи с этим он планирует подать против звезды иск на несколько миллионов долларов.
В связи со случившимся Леди Гага наняла нью-йоркского адвоката Орина Снайдера. Он заявил, что Ронсен и его юристы пытаются подзаработать на успешной знаменитости и назвал такое поведение постыдным и неправильным.
Композиция Shallow была написана Леди Гагой и Марком Ронсоном. В феврале она была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня в фильме".
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