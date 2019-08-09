Американский музыкант Стив Ронсен заявил, что песня Shallow американской певицы Леди Гагы является плагиатом. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, мелодия в композиции известной артистки основана на его треке Almost, который был выпущен в 2012 году и опубликован на сервисе SoundCloud. В связи с этим он планирует подать против звезды иск на несколько миллионов долларов.

В связи со случившимся Леди Гага наняла нью-йоркского адвоката Орина Снайдера. Он заявил, что Ронсен и его юристы пытаются подзаработать на успешной знаменитости и назвал такое поведение постыдным и неправильным.

Композиция Shallow была написана Леди Гагой и Марком Ронсоном. В феврале она была удостоена "Оскара" в номинации "Лучшая песня в фильме".

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