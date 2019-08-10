https://news.day.az/showbiz/1146137.html «Однажды … в Голливуде» установил рекорд в первый день проката
«Однажды … в Голливуде» установил рекорд в первый день проката
В Sony Pictures Releasing Russia проинформировали о том, что девятый фильм американского режиссера Квентина Тарантино"Однажды ... в Голливуде" показал рекордный начальный результат в сравнении с другими его фильмами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как отмечается, речь идет о сумме, которую лента собрала в России и на территории стран СНГ.
"Фильм заработал за четверг более 125 миллионов рублей (около 2 млн долларов)", - говорится в заявлении.
Ранее Тарантино, прибывший в Москву, чтобы лично представить свой новый фильм "Однажды в... Голливуде", рассказал, что неоднократно смотрел ленту в кинотеатрах инкогнито.
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